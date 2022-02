Der frühere Bayern-Star Franck Ribery bekommt bei US Salernitana einen neuen Trainer.

Köln (SID) - Der frühere Bayern-Star Franck Ribery (38/Frankreich) bekommt beim italienischen Fußball-Erstligisten US Salernitana in akuter Abstiegsgefahr einen neuen Trainer. Der Serie-A-Tabellenletzte gab am Montag die Trennung von Stefano Colantuono bekannt, ohne einen Nachfolger zu benennen. Als Favorit gilt Fabio Liverani, der zuletzt Parma Calcio trainierte.