Köln (SID) - Nach holprigem Saisonstart hat der englische Fußball-Spitzenklub FC Liverpool noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Reds von Teammanager Jürgen Klopp am Donnerstagabend bekannt gaben, wechselt der defensive Mittelfeldspieler Arthur Melo per Leihe für ein Jahr vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin an die Anfield Road.

"Ich habe gegen Liverpool gespielt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, im Stadion aufzulaufen und die Fans hinter sich zu haben", sagte der Neuzugang, der als Barca-Profi im Mai 2019 beim Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen das Klopp-Team eingewechselt worden war: "Jetzt bin ich auf der richtigen Seite und bin wirklich aufgeregt. Es ist ein Traum, hier zu sein."

Der 26-jährige Brasilianer war im Sommer 2020 vom FC Barcelona zu Juventus gewechselt. Für die Alte Dame bestritt Arthur 63 Pflichtspiele, in denen er einen Treffer und eine Vorlage erzielte.