Die Niederlagenserie der deutschen Ringer hält auch am sechsten Wettkampftag der Weltmeisterschaften in Belgrad an.

Köln (SID) - Die Niederlagenserie der deutschen Ringer hält auch am sechsten Wettkampftag der Weltmeisterschaften in Belgrad an. Nachdem im griechisch-römischen Stil alle Athletinnen und Athleten ohne Edelmetall geblieben waren, setzten auch die ersten Freistilringer das schwache Abschneiden des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) fort. Kevin Henkel (70 kg), Lars Schäfle (86 kg) und Gennadij Cudinovic (125 kg) starteten am Donnerstag mit Niederlagen.

Während Schäfle und Cudinovic bereits ausgeschieden sind, greift Henkel in der Hoffnungsrunde erneut ins Kampfgeschehen ein. Am Freitagvormittag trifft der DRB-Ringer auf den Schweizer Marc Dietsche. Im Falle eines Sieges wartet im zweiten Hoffnungsrundenduell der Armenier Arman Andreasyan auf Henkel.