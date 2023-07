Mit einem Rekordaufgebot geht der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) bei den 31. Weltstudentenspielen vom 28. Juli bis 8. August an den Start. Nach den abschließenden Mannschaftsnominierungen im Wasserball und Volleyball steht die insgesamt 160-köpfige Mannschaft für die Universiade im chinesischen Chengdu fest. Begleitet werden die Aktiven von 76 Offiziellen.

"Wir freuen uns auf zwölf Tage studentischen Spitzensport auf Topniveau, bevor wir bei der Abschlussfeier den Staffelstab für Deutschland als nächsten Ausrichter der FISU World University Games 2025 erhalten", sagte Delegationsleiter Jörg Förster mit Blick auf die Titelkämpfe in zwei Jahren (16. bis 27. Juli). Dann wird die Metropolregion Rhein-Ruhr mit den Städten Düsseldorf, Essen, Duisburg, Bochum und Mülheim/Ruhr Gastgeber sein.

In Chengdu startberechtigt sind Sportlerinnen und Sportler im Alter von 18 bis 27 Jahren. Insgesamt werden rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 150 Ländern für die insgesamt 14 Sportarten erwartet. Bekanntestes Gesicht im deutschen Team ist die Chemnitzer Kunstturnerin Sophie Scheder. Für die Olympiadritte am Stufenbarren von Rio 2016 soll Chengdu ein Schritt hin zur Teilnahme an den Sommerspielen in einem Jahr in Paris sein.