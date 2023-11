Sky baut sein Motorsport-Programm für den deutschen Markt weiter aus und zeigt ab dem kommenden Jahr auch alle Rennen der Motorrad-WM live. Das teilte die MotoGP am Donnerstag mit. Der Pay-TV-Sender überträgt bereits die Formel 1 inklusive der Rahmenserien sowie die amerikanische IndyCar-Serie.

Hintergrund der Veränderung ist der Rückzug von ServusTV vom deutschen Markt. Der österreichische Sender hatte die Motorrad-WM seit 2019 im Free-TV gezeigt, stellt sein Programm für Deutschland aber zum Jahresende ein.

Sky schloss nun einen "langfristigen" Vertrag ab, der neben der Königsklasse MotoGP die Rennen der leistungsschwächeren Moto2 und Moto3 sowie der Elektroserie MotoE einschließt. Das Angebot wird auch in Österreich und der Schweiz empfangbar sein, dort läuft die Motorrad-WM allerdings außerdem im Free-TV bei ServusTV beziehungsweise im SRF.

Die Saison 2024 beginnt im März (8. bis 10.) in Katar und umfasst 22 Grand-Prix-Wochenenden, jeweils mit einem Sprint am Samstag und dem Hauptrennen am Sonntag.