Hildesheim (SID) - Fallon Sherrock hat als erste Frau einen Neun-Darter auf der PDC-Tour geworfen - und will schon bald den nächsten nachlegen. "Das hat sehr lange gedauert! Hoffentlich war es der erste von vielen", schrieb Sherrock auf Twitter.

Der Engländerin gelang am Samstag in Hildesheim auf der PDC Challenger Tour in ihrem Eröffnungsspiel gegen den Niederländer Marco Verhofstad das perfekte Spiel. In neun Würfen checkte sie die 501 Punkte.

Sherrock wählte den klassischen Weg über 180, 180 und 141 zum zwischenzeitlichen 3:0. Sie gewann die Partie mit 5:3, im späteren Turnierverlauf besiegte sie auch den Idsteiner Max Hopp. Erst im Achtelfinale war Endstation. Sie sei "komplett erstaunt" über die vielen Reaktionen auf ihr perfektes Leg und "sehr glücklich".

Sherrock zählt seit ihren WM-Auftritten zu den großen Aushängeschildern im Darts. Bei der WM 2020 gewann sie als erste Frau überhaupt ein Match, dem Sieg über Ted Evetts ( England) folgte im Alexandra Palace in London ein weiterer über Mensur Suljovic ( Österreich).