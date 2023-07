Melanie Leupolz schenkt in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Fußball-WM jeden ruhigen Moment ihrem Sohn. "Wenn ich ein paar freie Minuten habe, verbringe ich sie mit ihm. Wir spielen viel und gehen spazieren", sagte die Nationalspielerin der Bild am Sonntag wenige Tage vor Beginn des Turniers in Australien und Neuseeland. Am Donnerstag geht es los.

Ihr "Kleiner", noch kein Jahr alt, sei im deutschen WM-Camp in Wyong bei Sydney keine Ablenkung. "Natürlich brauchen wir den vollen Fokus auf Fußball. Aber wir sind alle Frauen, da zaubert er jeder ein Lächeln ins Gesicht", berichtete Leupolz: "Jede will mal mit ihm spielen oder ihn knuddeln. Er ist sehr willkommen."

Die 29-Jährige hat eine Kinderbetreuerin dabei, die auch in London (Leupolz spielt beim FC Chelsea) auf ihren Sohn aufpasst. "Sie ist bei mir fest angestellt. Für die Reise und die Unterkunft kommt der DFB auf", sagte Leupolz. "Ohne sie wäre es nicht möglich. Ich möchte Fußballerin sein und mich konzentrieren können. Da sind Gedanken schwierig, wie: Ist der Kleine ordentlich mit Sonnencreme eingerieben?"

Im Teamhotel haben Mutter und Sohn ein größeres Zimmer mit Platz für ein Kinderbettchen bezogen. "Aber ich mache es wie auch bei Chelsea: Ab zwei Tage vor dem Spiel verbringt er die Nächte nicht mehr bei mir, sondern bei der Nanny, damit ich genügend Schlaf bekomme", sagte Leupolz. "Nach dem Spiel schlafe ich sowieso nicht gut, da kann er bei mir bleiben."