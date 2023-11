Der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB) und die Deutsche Sportjugend (dsj) werden den neu eingeführten Meldebutton für antisemitische Vorfälle auf ihren Webseiten einbinden. Dazu befänden sich die Dachverbände derzeit im Austausch mit Makkabi Deutschland, teilte der DOSB in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Mit dem Meldebutton möchten der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) und das Präventionsprojekt "Zusammen1" von Makkabi Deutschland antisemitische Vorfälle im Sport flächendeckend erfassen. Ziel ist die "Förderung eines Umfelds, in dem sich alle sicher und akzeptiert fühlen", hatte Makkabi-Deutschland-Präsident Alon Meyer bei der Vorstellung Ende Oktober gesagt.

Den Verbänden zufolge habe seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober die Zahl antisemitischer Vorfälle enorm zugenommen. Eine "Zusammen1"-Studie habe gezeigt, dass Meldestrukturen häufig nicht bekannt seien. DOSB und dsj riefen dazu auf, sich gegen jede Form von Antisemitismus "in unserer Gesellschaft und auf unseren Sportplätzen, in unseren Sporthallen und Vereinsheimen zu stellen".