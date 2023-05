Das deutsche Badminton-Team hat die Mixed-WM in China als Gruppenvierter beendet. Im abschließenden Spiel in Suzhou unterlag die Auswahl des DBV am Donnerstag Kanada mit 2:3. Isabel Lohau (1. BC Saarbrücken-Bischmisheim) war an beiden Punktgewinnen beteiligt.

"Natürlich bin ich glücklich über die beiden Siege", sagte Lohau: "Bei der eigenen Leistung ist noch Luft nach oben. Insgesamt ist es schade, dass wir uns als Team hier nicht mit einem Sieg belohnen konnten." Beim sogenannten Sudirman Cup hat ein deutsches Team zuletzt 2015 das Viertelfinale erreicht.