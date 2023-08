Der BWF erlaubt ab dem 26. Februar 2024 wieder die Teilnahme von Russen und Belarussen als neutrale Athleten an internationalen Wettkämpfen.

Der Badminton-Weltverband (BWF) erlaubt ab dem 26. Februar 2024 wieder die Teilnahme von Russen und Belarussen als neutrale Athleten an internationalen Wettkämpfen. In den kommenden Monaten soll dazu ein "Verfahren zur Feststellung der Eignung der Athleten" eingeleitet werden, der sich an die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC) anlehnt.

Die Entscheidung sei im Sinne des Sports und "ein positiver Schritt nach vorne im Rahmen unserer Bemühungen, Frieden und Solidarität zu fördern", sagte BWF-Präsident Poul-Erik Höyer. Die russische Invasion in der Ukraine verurteilte der Verband erneut "aufs Schärfste".