Das deutsche Mixed-Duo Mark Lamsfuß ( Wipperfeld) und Isabel Lohau ( Bischmisheim) ist bei der Badminton-WM in Dänemark in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Bronzemedaillengewinner der WM 2022 scheiterten am Dienstagabend an den topgesetzten Weltranglistenersten Zheng Siwei und Huang Yaqiong aus China. 17:21, 4:21 hieß es am Ende einer einseitigen Partie.

Lamsfuß war zuvor bereits als Europameister im Doppel in der ersten Runde gescheitert. An der Seite von Marvin Seidel ( Bischmisheim) verlor er mit 18:21, 18:21 gegen die Franzosen Christo Popov und Toma Junior Popov. Lamsfuß hatte sich erst vor wenigen Wochen einem arthroskopischen Eingriff unterziehen müssen, dennoch ruhten die Medaillenhoffnungen des Deutschen Badminton-Verbands ( DBV) auf seinen Schultern.

Ebenfalls früh ausgeschieden ist Yvonne Li im Fraueneinzel. Die fünfmalige deutsche Meisterin verlor ihr Zweitrundenmatch gegen die Gewinnerin der Asienmeisterschaften aus dem Vorjahr, Wang Zhiyi aus China, mit 18:21, 11:21.