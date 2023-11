Baseball-Profi Will Smith hat für ein Novum in den vier großen Sportligen in Nordamerika gesorgt.

Der Baseball-Profi Will Smith hat für ein Novum in den vier großen Sportligen in Nordamerika gesorgt. Der Relief-Pitcher, der in der Regel im letzten Inning eines Spiels den Sieg sichern soll, ist nach dem Gewinn der World Series mit den Texas Rangers der erste Profi aus der NFL (Football), NBA (Basketball), NHL ( Eishockey) oder MLB ( Baseball), der in drei aufeinander folgenden Jahren mit drei verschiedenen Teams den Titel gewann.

2021 hatte Smith noch im Kader der Atlanta Braves gestanden, im Vorjahr spielte der 34 Jahre alte Spezialist nach einem Spielertausch ab August für die Houston Astros. Die Astros, von den Rangers diesmal im Halbfinale besiegt, hatten Smith danach ziehen lassen. Für 2024 hat der Titel-Garant noch keinen Vertrag.