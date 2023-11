Der frühere Basketball-Meister Alba Berlin ist wieder in die Erfolgsspur und an die Bundesliga-Spitze zurückgekehrt.

Der frühere Basketball-Meister Alba Berlin ist wieder in die Erfolgsspur und an die Bundesliga-Spitze zurückgekehrt. Vier Tage nach der EuroLeague-Niederlage beim spanischen Vertreter Valencia Basket (71:79) setzte sich das Hauptstadt-Team in der Meisterschaft zum Abschluss des sechsten Spieltages bei seinem vierten Liga-Erfolg nacheinander mit 97:81 (49:49) bei Erstliga-Rückkehrer Tigers Tübingen durch.

Die vor heimischem Publikum nach drei Anläufen weiter sieglosen Hausherren rutschten durch ihre vierte Niederlage in Folge erstmals im Saisonverlauf auf einen Abstiegsplatz ab.

Mit fünf Siegen und nur einer Niederlage liegt Berlin nun wieder ganz oben in der Tabelle, gleichauf mit drei Konkurrenten. Auch Titelverteidiger ratiopharm Ulm, die EWE Baskets Oldenburg und die Niners Chemnitz gingen in ihren sechs bisherigen Begegnungen erst einmal geschlagen vom Parkett.

Berlin musste in Tübingen für den Erfolg allerdings erst vehementen Widerstand brechen. Vor der Pause konnte Berlin auch einen Vorsprung von sieben Punkten nicht nutzen, um das Team von Tigers-Trainer Daniel Jansson entscheidend auf Distanz zu halten. Nach der Halbzeit zogen die Gäste jedoch schnell mit großer Entschlossenheit davon und ließen Tübingen keine Chance mehr auf den ersten Erfolg gegen Berlin seit fast 13 Jahren.

In der Mannschaft von Berlins Coach Israel Gonzalez ragte Justin Bean mit 15 Punkten heraus. Khalifa Koumadje, Gabriele Procida und Yanni Wetzel verbuchten jeweils 14 Zähler. Jubilar Louis Olinde kam bei den Gästen in seinem 200. Spiel in der deutschen Eliteklasse auf acht Punkte.

Tübingens erfolgreichster Werfer war Mateo Seric mit glänzenden 21 Punkten. Der bisherige Liga-Topscorer Jhivvan Jackson hingegen blieb bei den Tigers mit elf Zählern als zweitbester Tigers-Schütze deutlich unter seinem vorherigen Durchschnittswert von 25 Punkten.