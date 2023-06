Der frühere deutsche Basketballmeister EWE Baskets Oldenburg hat Kyle Foster als ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 25-Jährige Amerikaner kommt vom französischen Erstligisten Chorale Roanne zum Pokalfinalisten und wird einen Zweijahresvertrag bis 2025 unterschreiben.

"Kyle ist ein Spieler, der unser Spiel mit seinen Wurffähigkeiten, der Dynamik und seinen athletischen Fähigkeiten bereichern kann. In seinem ersten Jahr in Europa hat Kyle bewiesen, dass er sich anpassen kann", sagte Trainer Pedro Calles über den Guard. Foster kam in Frankreich auf eine Dreierquote von starken 44,2 Prozent.