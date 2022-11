Oldenburg (SID) - Die EWW Baskets Oldenburg aus der Basketball Bundesliga (BBL) haben personell noch einmal nachgelegt und den lettischen Nationalspieler Rihards Lomazs verpflichtet. Dies teilte der Verein am Montag mit. Der 26 Jahre alte Point Guard stand zuletzt bei Casademont Zaragoza aus Spanien unter Vertrag. Lomazs hatte bereits in der Saison 2020/21 für BG Göttingen in der Bundesliga gespielt.