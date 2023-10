Alvaro Bautista hat in der Superbike-WM als erster Ducati-Pilot seit Carl Fogarty 1999 seinen Titel erfolgreich verteidigt.

Der Spanier holte beim Finale in Jerez im ersten Lauf den Sieg und sorgte so für die Entscheidung. Sein letzter verbliebener Konkurrent Toprak Razgatlioglu (Türkei/Yamaha) kam auf dem zweiten Platz ins Ziel und hat keine Chance mehr auf den Titel.

Bautista krönte beim Heimspiel eine starke Saison. Ende Juli hatte der langjährige MotoGP-Fahrer und frühere 125ccm-Champion seinen 50. Sieg in der Weltmeisterschaft für seriennahe Maschinen gefeiert, mit seinem damals 18. Saisonerfolg sorgte der 38-Jährige für einen Rekord. 50 Siege holten vor Bautista nur drei andere Fahrer: Der noch aktive Jonathan Rea ( Kawasaki), Fogarty (beide Großbritannien) und Troy Bayliss ( Australien). Philipp Öttl (Ainring/Ducati) belegte am Samstag den sechsten Platz.