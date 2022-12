Nach ihrer ersten Saisonniederlage in der Basketball Bundesliga haben sich die Telekom Baskets Bonn zurückgemeldet und sind wieder Tabellenführer.

Weißenfels (SID) - Nach ihrer ersten Saisonniederlage in der Basketball Bundesliga ( BBL) haben sich die Telekom Baskets Bonn zurückgemeldet und sind wieder Tabellenführer. Im Nachholspiel beim Syntainics MBC in Weißenfels setzten sich die Gäste am Freitagabend trotz eines Fehlstarts mit 91:74 (36:36) durch.

Das Duell hätte ursprünglich am 3. Oktober stattfinden sollen, wurde wegen eines Champions-League-Einsatzes der Bonner aber verlegt. Topscorer der Telekom Baskets, die am bisherigen Ersten Bayern München (beide 7:1-Siege) vorbeizogen, war US-Guard Jeremy Morgan mit 21 Punkten. Der MBC (2:6) rutschte auf Rang 17 ab.

Bonn hatte am vergangenen Wochenende bei den MHP Riesen Ludwigsburg verloren (80:84). Beim MBC lag das Team von Trainer Tuomas Iisalo schnell 2:13 hinten (6. Minute), kämpfte sich aber heran und stellte nach der Pause die Weichen auf Sieg.