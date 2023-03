Zwei Tage nach dem Wechsel auf der Trainerposition haben die Fraport Skyliners in der BBL ihren ersten Sieg seit sieben Wochen gefeiert.

Köln (SID) - Zwei Tage nach dem Wechsel auf der Trainerposition haben die Fraport Skyliners aus Frankfurt in der Basketball Bundesliga ( BBL) ihren ersten Sieg seit sieben Wochen gefeiert. Unter Klaus Perwas gelang den stark abstiegsgefährdeten Hessen beim 89:84 (42:46) gegen die Niners Chemnitz der dringend nötige Befreiungsschlag. Am Freitag hatte sich der Klub vom Niederländer Geert Hammink getrennt.

Im Tabellenkeller holten allerdings auch die Löwen Braunschweig durch ein 89:82 (55:43) gegen die MLP Academics Heidelberg einen wertvollen Erfolg. Die Niedersachsen stehen als 16. bei sieben Siegen und 17 Niederlagen, Frankfurt (17.) hat eine 6:18-Bilanz. Heidelberg (8:16) ist ebenfalls gefährdet.

Pokalsieger Bayern München löste seine Pflichtaufgabe gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels souverän. Zwei Tage nach der EuroLeague-Heimniederlage gegen Alba Berlin (75:76) siegte der Tabellendritte mit 87:66 (37:37).

Isaiah Washington war mit 18 Punkten bester Werfer der Frankfurter, die am Freitag mit dem Trainerwechsel einen Impuls gesetzt hatten. Der bisherige Assistenzcoach Perwas, in der vergangenen Saison als Interimstrainer eingesprungen, soll es nun richten. Die Skyliners waren im Vorjahr sportlich abgestiegen, über ein Wildcard-Verfahren aber in der BBL geblieben.