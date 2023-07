Jeff Roberson wird auch in der kommenden Saison für die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball Bundesliga (BBL) auflaufen.

Der 26 Jahre alte US-Amerikaner, der große Teile der vergangenen Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte, unterschrieb einen neuen Vertrag über ein Jahr mit der Option auf ein weiteres. Das gaben die Ludwigsburger am Samstag bekannt.

Emmanuel Ugbo (20) wird die Riesen dagegen verlassen. Der niederländische Junioren-Nationalspieler wechselt von Ludwigsburg in die USA, wo er zukünftig für die Boise State University in der College-Liga NCAA auflaufen wird.