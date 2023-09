In Antwerpen werden Erinnerungen wach: Vor zehn Jahren begann hier die Weltkarriere der Simone Biles - am Sonntag gibt sie in Belgien ihr WM-Comeback.

Ein Paar Ohrringe erinnert Rekord-Weltmeisterin Simone Biles bei den am Samstag beginnenden Kunstturn-Weltmeisterschaften in Antwerpen an ihr WM-Debüt vor zehn Jahren an gleicher Stelle. "Das hat mir meine Mutter damals hier in Belgien gekauft und geschenkt", sagte die US-Amerikanerin in einem Gespräch mit der belgischen Kunstturnerin Nina Derwael, Stufenbarren-Olympiasiegerin 2021 in Tokio.

Biles denkt bis heute gern an die Welttitelkämpfe in der belgischen Hafenmetropole zurück: "Die erste Weltmeisterschaft ist immer etwas Besonderes. Damals war ich 16 Jahre alt und total unbeschwert. Jetzt bin ich natürlich reifer und mittlerweile auch verheiratet. Aber ich habe immer noch das Ziel, junge Mädchen für das Turnen zu begeistern."

Als erste US-Turnerin nimmt die viermalige Olympiasiegerin zum sechsten Mal an einer WM teil. Wegen psychischer Probleme hatte die dreimalige Weltsportlerin des Jahres eine zweijährige Wettkampfpause eingelegt. Im Sportpaleis von Antwerpen geht Biles erstmals am Sonntag (17.45 Uhr) im Qualifikations-Wettkampf an die Geräte.