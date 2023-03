Frankfurt am Main (SID) - Eines der wichtigsten Sportevents auf der Insel, bis zu 250.000 begeisterte Briten - und mittendrin Tassilo von Müller. Im Boot der "Dark Blues" der Oxford University kämpft der 23-jährige Deutsche beim legendären Ruderrennen gegen die Universität Cambridge um den Sieg. Am Sonntag findet die 168. Auflage des prestigeträchtigen Boat Race auf der Themse in London statt.

"Wir bereiten uns seit sieben Monaten vor und sind immer besser in Form gekommen. Wir freuen uns darauf, endlich zeigen zu können, was wir draufhaben", sagte von Müller, der den Oxford University Boat Club als Präsident für die Bootsrennsaison 2023 anführt.

Für von Müller und Co. geht es darum, den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen (ab 18.00 Uhr) und den Rückstand in der Gesamtbilanz zu verkürzen, Cambridge führt mit 85:81 Siegen bei einem "toten" Rennen 1877.

Auch bei den Frauen (ab 17.00 Uhr) ist in Carina Graf für Cambridge eine Deutsche mit an Bord. Die Frauen-Achter sind erst seit 1964 jährlich dabei, auf der Themse gehören sie sogar erst seit 2015 zum Programm. Auch bei ihnen liegt Cambridge vorne (46:30), zuletzt gewannen die "Light Blues" bei den Frauen fünfmal nacheinander.

Das legendäre Ruderduell der Universitäten Cambridge und Oxford elektrisiert die Massen in Großbritannien. Hunderttausende werden entlang der Strecke zwischen Putney und Mortlake erwartet, dazu drängen sich etliche Menschen in die stickigen Pubs in der Innenstadt. Im vergangenen Jahr hatte das Rennen nach zwei Jahren erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen stattgefunden.

Durch von Müllers Teilnahme ist erstmals seit 2019 wieder ein Deutscher am Start. Auf dem Baldeneysee in Essen hatte er mit dem Rudern begonnen, auf Junioren- und U23-Ebene holte er bei internationalen Titelkämpfen zudem Medaillen für Deutschland. 2021 zog von Müller aufgrund seines Masterstudiums in Maschinenbau nach Oxford.