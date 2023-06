Timo Boll bremst vor seinem Comeback bei den Europaspielen in Krakau die Erwartungen. "Ich freue mich, wieder bei 'meinen' Jungs und zurück auf internationalem Parkett zu sein", sagte der Tischtennis-Rekordeuropameister: "Ich will einfach wieder reinschnuppern und mich in den nächsten Wochen weiter verbessern."

Der 42-Jährige tritt bei den European Games in Polen nur im Team an, vorbereitet hat er sich nach einer langwierigen Schulterverletzung in seiner Heimat Höchst im Odenwald. "Er geht es langsam an, er hat nach seiner Verletzung auch körperlich noch einiges aufzuholen", sagte Lars Hielscher, Cheftrainer des Deutschen Tischtennis-Bundes ( DTTB).

Im Rahmen der Europaspiele (21. Juni bis 2. Juli) gibt es nur im Mixed die Möglichkeit, mit einem Sieg einen direkten Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu holen. Aber "auch die Einzel- und Mannschaftstitel bei den European Games sind sehr prestigeträchtig", sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause.

Dimitrij Ovtcharov hatte bei der ersten Ausgabe des Multisportevents 2015 in Baku/Aserbaidschan triumphiert, Boll 2019 in Minsk/Belarus gewonnen. In Krakau treten zudem beide deutsche Mannschaften als Titelverteidiger an. Boll hatte seit Februar pausiert und dadurch auch die WM in Durban/Südafrika verpasst.