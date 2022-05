Köln (SID) - Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat den Vertrag mit Kapitän Christian Sengfelder vorzeitig bis 2025 verlängert. Dies gaben die Franken am Sonntag bekannt. Sengfelder (27) kam zur Saison 2019/2020 aus Braunschweig nach Bamberg. In der laufenden Spielzeit erzielte er im Schnitt gut 17 Punkte und holte sechs Rebounds. Dies sind Bestwerte unter den deutschen Spielern in der BBL.