Die St. Louis Cardinals und die San Francisco Giants dürfen in der nächsten Saison ein Spiel im ältesten professionellen Ballpark der USA austragen.

Den St. Louis Cardinals und den San Francisco Giants aus der Major League Baseball (MLB) wird in der kommenden Saison eine besondere Ehre zuteil. Die beiden Teams tragen eines ihrer 162 Hauptrundenspiele im ältesten professionellen Ballpark der USA aus, dem Rickwood Field in Birmingham/Alabama. Das Stadion wurde 1910 erbaut.

Der älteste und noch genutzte Ballpark der MLB ist der Fenway Park. Dort tragen die Boston Red Sox seit 1912 ihre Heimspiele aus.

Wie die MLB mitteilte, soll die Partie in Birmingham am 20. Juni 2024 stattfinden. Sie soll eine Hommage an die Negro Leagues und ihren größten noch lebenden Spieler werden - Willie Mays. Der Hall-of-Famer und frühere Giants-Profi war zu seiner aktiven Zeit für die Birmingham Black Barons im altehrwürdigen Stadion aufgelaufen.

"Ich kann es nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben ein Baseballspiel der Major League auf dem Feld sehen würde, auf dem ich als Teenager Baseball gespielt habe", sagte Mays: "Zu erfahren, dass meine Giants und die Cardinals dort ein Spiel austragen und das Erbe der Negro Leagues und all derer, die vor ihnen kamen, ehren werden, ist für mich wirklich emotional."

In den Negro Leagues spielten parallel zur MLB zwischen 1920 und 1960 ausschließlich Schwarze. Erst 1947 durchbrach Jackie Robinson die sogenannte "Color Barrier" und lief als erster Schwarzer in der MLB auf. Seine Rückennummer 42 wird in der MLB ligaweit seit 1997 nicht mehr vergeben.