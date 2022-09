Shanghai (SID) - Mit den World Tour Finals im Dezember wird China sein erstes internationales Badmintonturnier seit 2019 ausrichten. Dies kündigte der Weltverband BWF an. Zwar wurden zwei in China geplante Veranstaltungen abgesagt, gleichzeitig wurde das Finale aber für die Zeit vom 14. bis 18. Dezember in Guangzhou terminiert. China hatte seit dem Auftreten des Coronavirus fast alle internationalen Sportwettkämpfe auf seinem Boden abgesagt.

"Wir sind zuversichtlich, dass unsere Gastgeber spektakuläre Endspiele liefern und gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort der Spieler gewährleisten werden", sagte BWF-Generalsekretär Thomas Lund. In Guangzhou sollen die acht besten Spieler und Paare in jeder Kategorie nun um "den größten Preispool aller Zeiten im Badminton" spielen, eine Summe von 1,5 Millionen US-Dollar.

Die chinesische Stadt Chengdu richtet gerade die Tischtennis-Weltmeisterschaft unter Anwendung der "Null-Covid"-Politik aus. Die im Süden Chinas gelegene Stadt Guangzhou hatte bereits 2018 und 2019 die Endrunde organisiert.