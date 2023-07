Der englische Dartsprofi Nathan Aspinall greift beim World Matchplay erstmals nach dem Titel. Der zweimalige WM-Halbfinalist setzte sich in den berühmten Winter Gardens von Blackpool am Samstagabend im Halbfinale mit 17:9 gegen Landsmann Joe Cullen durch. Am Sonntag (21 Uhr/DAZN) trifft der 32-Jährige beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres im Endspiel auf den Waliser Jonny Clayton oder Luke Humphries aus England.

Damit wird es definitiv einen neuen Sieger geben. Die großen Favoriten waren bereits in den Runden zuvor auf der Strecke geblieben. Titelverteidiger Michael van Gerwen scheiterte bereits zum Auftakt. Weltmeister Michael Smith, Peter Wright und Gerwyn Price mussten schon im Achtelfinale abreisen.

Die beiden deutschen Teilnehmer, WM-Halbfinalist Gabriel Clemens ( Saarwellingen) und Martin Schindler (Strausberg), waren im Empress Ballroom bereits in der ersten Runde gescheitert.

Das World Matchplay, seit 1994 ausgetragen, ist neben der Weltmeisterschaft das älteste und wichtigste Turnier der Professional Darts Corporation (PDC).