Darts-Profi Martin Schindler (26) hat beim prestigeträchtigen World Matchplay im englischen Blackpool die zweite Runde knapp verpasst. Gegen den Niederländer Danny Noppert verlor die deutsche Nummer zwei in der Nachmittagssession am Sonntag mit 8:10. WM-Halbfinalist Gabriel Clemens (39) trifft am Montagabend auf den Waliser Jonny Clayton.

Schindler, in der Weltrangliste auf Platz 25, startete gut in die Partie, musste aber beim Stand von 2:2 das erste Break hinnehmen. Der Strausberger strauchelte auf die Doppel, Noppert zog auf 7:3 davon. Doch Schindler kämpfte sich gegen die Nummer acht der Welt zurück, ehe der Niederländer seinen ersten Matchdart verwandelte.

Das World Matchplay, seit 1994 ausgetragen, ist neben der Weltmeisterschaft das älteste und wichtigste Turnier der Professional Darts Corporation (PDC). In diesem Jahr messen sich die weltbesten Profis vom 15. bis 23. Juli im Empress Ballroom. Titelverteidiger ist der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden.

Für Schindler war es nach 2022 die zweite Teilnahme, neben ihm hatten sich bislang nur Max Hopp (2019) und Clemens (seit 2020) für das Turnier qualifiziert. Hopp und Clemens erreichten je einmal die zweite Runde, weiter gekommen ist bislang kein deutscher Starter.