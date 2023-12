Gabriel Clemens ist mit einem lockeren Sieg in die Darts-WM gestartet. Der Halbfinalist des Vorjahres gewann sein Zweitrundenmatch gegen Man Lok Leung aus Hongkong 3:1, abgesehen vom dritten Satz zeigte er eine konzentrierte Vorstellung. Nächster Gegner im Londoner "Ally Pally" ist nach Weihnachten der Weltranglistenelfte Dave Chisnall aus England.

"Das war eher durchwachsen. In den ersten beiden Sätzen waren die hohen Checks Gold wert", sagte Clemens, der die Durchgänge mit einer 140 und einer 120 beendete, bei Sport1: "Morgen geht es nach Hause, Weihnachten feiern, und dann gegen Chisnall. Hoffentlich werde ich das gewinnen."

Clemens (Saarwellingen/Nr. 22) begann das Match stark, holte sich gleich ein Break und wenig später auch den ersten Satz mit 3:1. Im zweiten Durchgang (3:2) behielt der "German Giant" im entscheidenden Moment die Nerven, ehe er den dritten Satz mit 0:3 abgab.

Stimmung kam bei den knapp 3000 Zuschauern kaum auf, auch weil Clemens' Erfolg nie in Gefahr geriet - Satz vier ging mit 3:0 an den Deutschen, damit war das Match entschieden. Leung hatte sich in Runde eins, in der Clemens ein Freilos hatte, überraschend gegen Vize-Juniorenweltmeister Gian van Veen (Niederlande) durchgesetzt.

In der zweiten Runde noch im Einsatz sind aus deutscher Sicht auch noch Martin Schindler, Florian Hempel und Ricardo Pietreczko. Ausgeschieden ist bislang nur Dragutin Horvat.

Für Furore sorgte am Donnerstag erneut Ausnahmetalent Luke Littler ( England). Der erst 16 Jahre alte Junioren-Weltmeister bezwang seinen an Nummer 20 gesetzten Landsmann Andrew Gilding souverän mit 3:1. Erst an Mittwoch hatte der Teenager im ersten WM-Spiel seiner Karriere 3:0 gegen Christian Kist gewonnen.

Ausgeschieden ist dagegen der Niederländer Danny Noppert. Die Nummer sieben der Weltrangliste unterlag dem Engländer Scott Williams 0:3 und scheiterte als zweiter Top-10-Spieler nach Peter Wright in seinem Auftakt-Match. Williams verpasste dabei nur knapp einen Nine-Darter - nach acht perfekten Würfen verfehlte der neunte sein Ziel nur um Millimeter.

Der Engländer Luke Woodhouse, als 33. der Weltrangliste nur knapp nicht auf der Setzliste, unterlag derweil dem 104 Ränge hinter ihm platzierten Niederländer Berry van Peer am Donnerstagnachmittag mit 2:3.

Mike De Decker, der am Dienstag den deutschen Dargutin Horvat besiegt hatte, verlor kurz darauf sein Zweitrundenmatch gegen Madars Razma (Lettland/Nr. 32) mit 1:3.