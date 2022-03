Hamburg (SID) - Alexander Zverev ist seiner klaren Favoritenrolle gerecht geworden und hat die deutsche Davis-Cup-Mannschaft in Rio de Janeiro gegen Gastgeber Brasilien mit 1:0 in Führung gebracht. Der Weltranglistendritte setzte sich in seinem ersten Match nach der Disqualifikation in Acapulco 6:4, 6:2 gegen Brasiliens Nummer zwei Thiago Seyboth Wild durch.

Jan-Lennard Struff hat anschließend im Parque Olimpico die Chance, gegen Brasiliens Spitzenspieler Thiago Monteiro nachzulegen. Die Entscheidung fällt am Samstag (ab 18 Uhr/sportdeutschland.tv): Dann steht das Doppel mit Kevin Krawietz/Tim Pütz an, bevor Zverev im Einzel auf Monteiro trifft und Struff mit einem Duell gegen Seyboth Wild die Partie abschließt.

Im vergangenen Jahr war die deutsche Mannschaft ohne Zverev bis ins Halbfinale vorgestoßen. Setzt sich das Team um Kapitän Michael Kohlmann in Brasilien durch, hat es die Teilnahme an der Gruppenphase der besten 16 Mannschaften im September sicher. Die Finalrunde steigt Ende November, die Austragungsorte sind noch nicht bekannt.