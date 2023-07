DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher hat seine Haltung in der Russland-Frage gut 13 Monate vor den Paralympics in Paris bekräftigt.

Friedhelm Julius Beucher, seit 2009 Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes ( DBS), hat seine Haltung in der Russland-Frage 13 Monate vor den Paralympics in Paris (28. August bis 8. September 2024) bekräftigt. "Der grauenvolle Krieg schickt uns jeden Tag immer schlimmere Bilder. Es gibt nicht den geringsten Grund, diese Position infrage zu stellen. Bumms, Ende, Aus", sagte der 77-Jährige am Dienstag in der "SID Mixed-Zone" in Köln.

Beucher hofft, dass es innerhalb des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) bei dieser Haltung bleibt. Das IPC hatte bereits bei den 2022 ausgetragenen Paralympics in Peking im Gegensatz zum Internationalen Olympischen Komitee ( IOC) alle Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus ausgeschlossen.

"Das IPC hat Ende September eine Generalversammlung in Bahrain. Dort wird es mit Sicherheit diese Diskussion geben, ob der Beschluss von Berlin im letzten November, Russen und Belarussen auszuschließen, Bestand hat", sagte Beucher weiter, "ich kämpfe dafür, setze mich dafür ein."

Froh ist der DBS-Chef über jeden Rückhalt. "Ich bin unwahrscheinlich froh, dass ich im Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes (Sebastian Coe, d.Red.) einen Mitstreiter habe", erklärte Beucher und ergänzte: "World Athletics sieht nicht den geringsten Grund, Russen zuzulassen. Das ist eine internationale Stimme von Gewicht."

Mit offener Kritik am deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach hält sich Beucher zurück. "Er hat eine andere Meinung", sagte er diplomatisch. Von der Möglichkeit, Russen und Belarussen für die olympischen und paralympischen Wettbewerbe zuzulassen, wenn diese eine Antikriegserklärung unterschreiben, hält Beucher nichts: "Das ist Augenwischerei und mehr ein Lügengebilde."