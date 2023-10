Olympiasieger Alexander Zverev kämpft beim ATP-Turnier in Wien auch um seine Teilnahme am Saisonfinale in Turin.

Olympiasieger Alexander Zverev kämpft beim ATP-Turnier in Wien auch um seine Teilnahme am Saisonfinale in Turin. Um beim Turnier der acht Saisonbesten in Italien (ab 13. November) dabei zu sein, muss Zverev - die aktuelle Nummer 7 im "Race" - noch ein paar Punkte sammeln. Zuletzt hatte der Hamburger in Shanghai und Tokio zwei Erstrundenniederlagen erlitten. Zverev ist in Wien zum Auftakt gegen den Österreicher Sebastian Ofner gefordert, das Spiel ist noch nicht fix angesetzt.