Köln (SID) - Die Top-Teams aus den Niederlanden und Frankreich sind in der EM-Qualifikation gefordert. Die Elftal empfängt um 20.45 Uhr in Rotterdam in der Gruppe B den krassen Außenseiter Gibraltar, Vize-Weltmeister Frankreich trifft in der Gruppe E in Dublin zeitgleich auf Irland. Zudem bekommt es Österreich mit Trainer Ralf Rangnick in der Gruppe F in Linz ebenfalls um 20.45 Uhr mit Estland zu tun.