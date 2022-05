Köln (SID) - TENNIS: Der Tennis-Tross zieht von Spanien nach Italien, von Madrid nach Rom. In der Ewigen Stadt stehen für die Männer und Frauen die nächsten Top-Turniere an - und damit rückt auch der Höhepunkt der Sandplatzsaison näher: Am 22. Mai beginnen in Paris die French Open. Nach ihrer Pause in Madrid ist Angelique Kerber in Rom wieder am Start.