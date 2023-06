Nach der klaren Auftaktniederlage gegen den Iran haben sich die deutschen Volleyballer im zweiten Spiel der Nations League (VNL) gegen Polen deutlich besser geschlagen, mussten sich nach fünf Sätzen aber erneut geschlagen geben. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag dem Vize-Weltmeister in Rotterdam mit 2:3 (21:25, 25:22, 14:25, 25:17. 10:15).

Damit steht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) beim zweiten von drei Stops der VNL weiter sieglos da und kommt in der Nations League insgesamt auf nur einen Sieg aus sechs Partien. Nur die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale. Derzeit liegt Deutschland auf Rang zwölf, wobei Frankreich und Kuba aufgrund weniger gespielter Partien noch vorbeiziehen könnten.

In Rotterdam trifft die DVV-Auswahl als nächstes am Donnerstag auf Serbien und zum Abschluss am Samstag auf China. Im Juli steht die letzte Station in Anaheim/USA an.