Der Deutschland-Achter ist beim Kanal-Cup zum Ende einer wechselhaften Saison nur auf Rang drei gelandet. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes ( DRV) musste sich nach 12,7 km in Rendsburg den Booten aus Großbritannien und den USA geschlagen geben. Auf dem vierten Platz landete Debütant Österreich.

Das nach Olympia-Silber in Tokio stark verjüngte deutsche Paradeboot war mit der Crew um Schlagmann Mattes Schönherr am Start, die als WM-Fünfter in der Vorwoche das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gelöst hatte. Weltmeister Großbritannien ging bei dem Rennen auf dem Nord-Ostsee-Kanal ohne die WM-Fahrer an den Start.

Für die Ruderer aus dem Deutschland-Achter steht nun eine Pause an. Mitte Oktober startet dann mit einem Athletik-Trainingslager auf Mallorca die Olympia-Vorbereitung.