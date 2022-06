Köln (SID) - Für die ukrainische Nationalmannschaft steht das erste Pflichtspiel seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges Ende Februar an. In den WM-Play-offs spielt die Ukraine gegen Schottland. Anpfiff in Glasgow ist um 20.45 Uhr. Der Sieger trifft am Sonntag im Play-off-Finale in Cardiff auf Wales und kämpft um ein Ticket für die WM-Endrunde in Katar.

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek kann ihre beeindruckende Serie mit bislang 32 Siegen in Folge weiter ausbauen. Im Viertelfinale der French Open trifft die 21 Jahre alte Polin auf Jessica Pegula aus den USA. Außerdem spielt Darja Kassatkina ein russisches Duell gegen Weronika Kudermetowa. Bei den Männern stehen sich im Viertelfinals der 19 Jahre alte Holger Rune aus Dänemark und der Norweger Casper Ruud sowie der Kroate Marin Cilic und Andrej Rublew aus Russland gegenüber.