Nur wenige Tage nach dem Debakel gegen Japan und der Entlassung von Hansi Flick steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich ein echter Härtetest an. Dabei werden Sportdirektor Rudi Völler, U20-Trainer Hannes Wolf und Sandro Wagner das Team einmalig betreuen. Zumindest die Aufstellung dürfte beim Anpfiff um 21.00 Uhr daher anders aussehen als zuletzt. Denkbar wäre, dass Joshua Kimmich für das Spiel wieder auf seine angestammte Position in der Zentrale rückt.

Bei Italien kommt so langsam Panik auf. Das Heimspiel gegen die Ukraine um 20.45 Uhr wird in der EM-Qualifikation bereits zum Schlüsselduell. Aus drei Partien holte die Squadra Azzurra lediglich vier Punkte, verlieren ist also verboten. In Gruppe F steht zeitgleich Schweden im Duell mit Österreich unter Druck. Bei einer Niederlage hätten die Skandinavier bereits sieben Punkte Rückstand auf das ÖFB-Team auf Platz zwei und nur noch sehr geringe Chancen auf ein Ticket.

Für die runderneuerte U21-Nationalmannschaft beginnt um 19.00 Uhr im Kosovo nur acht Tage nach dem ersten Treffen die Qualifikation für die EM 2025. Weil nur der Gruppensieger sicher das Ticket für die Endrunde in der Slowakei löst, sind Ausrutscher verboten. In Pristina muss die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo beweisen, dass dafür auch wenige Einheiten genügen. Die Statistik spricht indes klar für die DFB-Elf: Zwölfmal in Folge startete Deutschland zuletzt mit einem Sieg in die EM-Quali, schoss dabei 42:6 Tore.