Nach dem Ruhetag geht es bei der Tour de France mit dem einzigen Einzelzeitfahren weiter - die 22,4 Kilometer kurze Strecke zwischen den Alpen-Städtchen Passy und Combloux hat es in sich und könnte vorentscheidend sein. Im Mittelpunkt steht weiter das Duell zwischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard und Herausforderer Tadej Pogacar. Zehn Sekunden Vorsprung hat der Däne in der Gesamtwertung, insgesamt sind noch sechs Etappen zu fahren.

Im Trainingslager am Tegernsee steht für den Rekordmeister Bayern München das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung an. Ab 18.00 Uhr geht es für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern. Nach den intensiven Trainingseinheiten wird Tuchel die Partie nutzen, möglichst vielen Spielern Einsatzzeiten zu geben.