Köln (SID) - Zweitligist Hamburger SV und der SC Freiburg kämpfen um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Während der HSV seine bislang schwache Saison retten will, kann der Gast aus dem Breisgau erstmals in der Vereinsgeschichte das Endspiel erreichen. Anstoß in Hamburg ist um 20.45 Uhr.

Im Play-off-Viertelfinale der EuroLeague trifft Bayern München im ersten von maximal fünf Spielen auf den FC Barcelona. Die ersten beiden Begegnungen der Serie "best of five" finden am Dienstag und Donnerstag in der katalanischen Metropole statt, ehe Barcelona am 27. April in München zu Gast ist. Die Bayern hatten sich als Achter der Vorrunde für die Play-offs qualifiziert.