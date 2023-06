Die DFB-Elf um den umstrittenen Trainer Hansi Flick tritt im letzten der drei Testspiele des Lehrgangs am Dienstag in Gelsenkirhen gegen Kolumbien an.

Nach den ernüchternden Auftritten gegen die Ukraine und Polen hofft der umstrittene Bundestrainer Hansi Flick gut ein Jahr vor der Heim-EM auf einen positiven Saisonabschluss mit der Fußball-Nationalmannschaft. Ab 20.45 Uhr trifft das DFB-Team in Gelsenkirchen auf Kolumbien, Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan wird bei der Rückkehr in seine Heimatstadt in der Startelf stehen. Malick Thiaw kommt nach seinem gelungenen Länderspiel-Debüt in Polen erneut zum Einsatz.

Bei der Basketball-EM in Slowenien und Israel greifen die deutschen Frauen nach dem Viertelfinalticket. Der Vorrundenzweite spielt ab 18.00 Uhr in Ljubljana gegen die Slowakei um den Sprung in die Runde der letzten Acht. Gelingt der Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis ein Sieg, geht es am Donnerstag gegen Spanien.

Die deutschen Handball-Junioren starten bei der Heim-WM in ihre Mission Gold. Die Mannschaft von Trainer Martin Heuberger bekommt es um 19.30 Uhr in Hannover zum Auftakt mit Libyen zu tun. Für Heuberger ist beim Turnier eine Medaille das Ziel, Bundesliga-Manager Bob Hanning glaubt an den dritten U21-Triumph nach 2009 und 2011.