Köln (SID) - Vize-Meister Bayern München erwartet mit dem FC Arsenal im Viertelfinale der Champions League ein echter Kracher. Für den Bundesliga-Zweiten geht es im Hinspiel um 18.45 Uhr in der Allianz Arena um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in London - und um Selbstvertrauen für das Gipfeltreffen in der Liga gegen Meister und Tabellenführer VfL Wolfsburg am Samstag.

Die Kölner Haie können sich in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga mit dem ersten Heimsieg der Serie gegen die Adler Mannheim den ersten Matchball erarbeiten. Nach drei Spielen gegen den Hauptrundendritten, in denen stets das Auswärtsteam gewann, steht es 2:1 für die Haie. Anpfiff auf dem Eis ist 19.30 Uhr.

In den USA beginnt mit den Miami Open nach dem Masters von Indian Wells in Kalifornien der zweite Teil des sogenannten "Sunshine Double". Am ersten Turniertag startet in Süd-Florida die Frauen-Konkurrenz mit den deutschen Profis Jule Niemeier, Tatjana Maria und Tamara Korpatsch. Beginn ist um 16.00 Uhr MEZ.