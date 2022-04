Manchester City will am Dienstag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid den Grundstein für den Finaleinzug legen.

Köln (SID) - In der englischen Liga hat Manchester City die Tabellenführung behauptet, nun soll der Grundstein für den Finaleinzug in der Champions League gelegt werden. Im Duell der europäischen Schwergewichte trifft der Vorjahresfinalist im Halbfinal-Hinspiel auf den Rekordsieger Real Madrid. Für die Königlichen will Stürmerstar Karim Benzema einmal mehr seine bestechende Form unter Beweis stellen. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Die Eisbären Berlin wollen Red Bull München in das Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga folgen. Der Titelverteidiger benötigt noch einen Sieg für das Finalticket, die Adler Mannheim wehrten in Spiel drei den ersten Matchball ab. Die Kurpfälzer hoffen in eigener Halle auf eine Wiederholung und das damit verbundene Entscheidungsspiel fünf. Los geht es um 19.30 Uhr.

Nach der DHB-Pokalniederlage am Sonntag gegen den THW Kiel strebt der SC Magdeburg in der European League Wiedergutmachung an. Im Viertelfinal-Hinspiel trifft der Titelverteidiger ab 20.45 Uhr auf den französischen Topklub HBC Nantes. Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga ist vorgewarnt: Die Franzosen hatten im Achtelfinale die Füchse Berlin aus dem Wettbewerb geworfen.