Bei sommerlichen Temperaturen beginnen für die Skispringerinnen bei den Europaspielen von Krakau die Wettbewerbe. In Zakopane gehen ab 17.30 Uhr Katharina Schmid, Selina Freitag, Luisa Görlich, Pauline Hessler sowie Anna Rupprecht auf die Schanze - und landen auf Matten.

Die deutschen Hockey-Männer treten auf der Pro-League-Station in Amsterdam zum zweiten Mal binnen vier Tagen gegen den Gastgeber an. Am Samstag hatte im ersten Vergleich mit den Niederländern für das Team von Bundestrainer Andre Hennig ein 4:1 im Shootout gegeben, um 19.40 Uhr kommt es zum Wiedersehen.