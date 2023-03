Köln (SID) - Nach dem geglückten Neustart für die deutsche Nationalmannschaft gegen Peru wartet mit den starken Belgiern nun ein anderes Kaliber auf das Team von Bundestrainer Hansi Flick. Auf dem Weg zu einer erfolgreichen Heim-EM sucht der DFB starke Gegner und hat im Weltranglisten-Vierten von Trainer Domenico Tedesco nun einen solchen gefunden. Der Ball rollt in Köln ab 20.45 Uhr.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag im Herzen von Transsilvanien ihre Generalprobe für die EM im Juni. DFB-Trainer Antonio Di Salvo muss im letzten Spiel vor dem Turnier auf 14 Spieler verzichten, auch deshalb erwartet er gegen Rumänien ein "heißes Match". Anstoß in Sibiu zwischen dem Titelverteidiger und dem Co-Gastgeber des Turniers im Sommer ist um 18.00 Uhr.

Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees trifft sich, um "Leitplanken" für die Rückkehr der bislang verbannten Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus zu beschließen - auch mit Blick auf die Spiele 2024 in Paris. In weiten Teilen der westlichen Welt stoßen die Pläne angesichts des andauernden Angriffskrieges auf die Ukraine auf Widerstand. Eine Pressekonferenz mit Ergebnissen der Beratungen in Lausanne ist gegen 16.00 Uhr geplant.