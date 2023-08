Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 29. August

TENNIS: Alexander Zverev steigt als deutsche Nummer eins in guter Form in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres ein. Bei den US Open jagt der 26-Jährige einmal mehr seinem ersten Titel bei einem der vier Tennis-Höhepunkte hinterher. So nah wie in New York, 2020 hatte Zverev dort das Finale verloren, war er dem Triumph noch nie gekommen. Der nächste Versuch beginnt um 17.00 Uhr MESZ gegen den Australier Aleksandar Vukic. Neben Zverev absolvieren in Flushing Meadows sieben weitere deutsche Frauen und Männer ihre Erstrunden-Matches.

BASKETBALL: Die deutschen Basketballer peilen bei der Weltmeisterschaft den dritten Sieg im dritten Spiel und damit die bestmögliche Ausgangslage für die Zwischenrunde an. Gewinnt das Team um Kapitän Dennis Schröder ab 09.30 Uhr MESZ im japanischen Okinawa auch gegen Finnland, geht es mit den maximal möglichen sechs Punkten in die zweite Gruppenphase. Mit Blick auf die Viertelfinalchancen wäre ein weiterer Erfolg enorm wichtig. Finnland ist bereits gescheitert.