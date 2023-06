Nach zwölf Jahren gibt die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes ihr Comeback bei der Frauen-EM. Im slowenischen Ljubljana trifft Deutschland um 20.45 Uhr auf Frankreich. Gegen den Vize-Europameister ist das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis zum Auftakt in der Gruppe C nur Außenseiter.

Im zweiten Halbfinale der Nations League trifft Spanien in Enschede auf Italien. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr. Gesucht wird beim Final Four in den Niederlanden ein neuer Titelträger des jungen Wettbewerbs: Die bisherigen Sieger Portugal und Frankreich hatten sich nicht für das Finalturnier qualifiziert.

Im Los Angeles Country Club steigt die US Open - das vierte Major der Saison. Das Turnier steht im Zeichen der aufsehenerregenden Zusammenarbeit der bislang verfeindeten Touren PGA und LIV, die weiter für Chaos in der Golfwelt sorgt. In LA mit am Start ist Martin Kaymer, der sein erstes Major seit einem Jahr spielt.

Gabriel Clemens und Martin Schindler bilden bei der Team-WM in der Frankfurter Eissporthalle das deutsche Duo. Die beiden besten Dartsprofis aus Deutschland haben sich bei ihrem Heimspiel den Titel zum Ziel gesetzt. Zum Auftakt der Gruppenphase sind Clemens und Schindler gegen Außenseiter Hongkong gefordert. Die erste Abendsession der Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.