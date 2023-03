Köln (SID) - Europameister Italien empfängt zum Auftakt der Qualifikation für die EURO 2024 England. Dabei kommt es im Maradona-Stadion von Neapel zum erneuten Aufeinandertreffen der Finalisten von Wembley im Juli 2021, als sich die Squadra Azzurra im Herzen des Fußball-Mutterlandes mit dem zweiten EM-Titel krönte. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Die Rhein-Neckar Löwen können im spannenden Kampf um die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga vorlegen. Die aktuell zweitplatzierten Mannheimer empfangen mit dem HSV Hamburg allerdings eine Art Angstgegner, die letzten drei Duelle gingen alle an die Nordlichter. Ab 19.05 Uhr fliegt in der SAP Arena der Ball.

Beim WTA-Turnier in Miami greift in der zweiten Runde auch die Weltranglistenerste Iga Swiatek ins Turnier ein, ebenso wie Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina, die nach dem Sieg in Indian Wells das "Sunshine Double" anstrebt. Auch Laura Siegemund ist im Einsatz, die deutsche Spielerin im Billie Jean King Cup trifft in der Runde der letzten 64 auf die Spanierin Paula Badosa. Die ersten Matches beginnen um 16.00 Uhr MEZ.