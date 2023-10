Das deutsche Europapokal-Trio um Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen will dem Einzug in die K.o.-Phase einen Schritt näher kommen.

Das deutsche Europapokal-Trio um Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen will dem Einzug in die K.o.-Phase einen Schritt näher kommen. Die Werkself empfängt am 3. Spieltag der Europa League Qarabag Agdam aus Aserbaidschan (21.00 Uhr/RTL), der SC Freiburg gastiert zuvor beim international unbekannten serbischen Vizemeister TSC Backa Topola (18.45 Uhr). In der Conference League kriegt es Eintracht Frankfurt ohne den gesperrten Nationalkeeper Kevin Trapp zu Hause mit HJK Helsinki zu tun (21.00 Uhr/RTL).

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League die nächste harte Aufgabe vor der Brust. Die Kieler spielen ab 20.45 Uhr ( DAZN) beim französischen Starensemble von Paris Saint-Germain. Das Team von Trainer Filip Jicha war mit im Gegensatz zur Bundesliga mit vier Siegen perfekt in die Königsklasse gestartet, zuletzt gab es jedoch gegen Kolstad (30:34) den ersten Dämpfer.

Die Darts-EM in Dortmund beginnt, und die deutschen Profis wollen den Coup im eigenen Land. Zum Auftakt spielt Deutschlands Nummer eins Gabriel Clemens ( Saarwellingen) gegen den zweimaligen Weltmeister Peter Wright aus Schottland. Im Anschluss trifft Martin Schindler (Strausberg) auf Stephen Bunting (England). Die Partien werden im Modus best-of-eleven Legs ausgetragen, das erste Spiel beginnt um 19.00 Uhr. DAZN und Sport 1 übertragen das Event.