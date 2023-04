Im hochkarätig besetzten EHF Euro Cup treffen die deutschen Handballer ab 18.35 Uhr in Kristianstad auf Schweden. Für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gleichen die kommenden Tage einer Standortbestimmung vor der Heim-EM im kommenden Jahr. Am Sonntag folgt ein Duell gegen en WM-Dritten Spanien.

Vorjahresfinalist FC Barcelona und der FC Chelsea ermitteln den ersten Teilnehmer am Champions-League-Finale der Frauen. Nach dem 1:0 im Hinspiel am Samstag haben die Londonerinnen mit den Nationalspielerinnen Ann-Katrin Berger und Melanie Leupolz gute Aussichten, zum dritten Mal in Folge ins Endspiel einzuziehen. Anstoß für das Rückspiel im Camp Nou ist um 18.45 Uhr. Der zweite Finalist steht erst am Montag fest, im Hinspiel hatten sich der VfL Wolfsburg und der FC Arsenal 2:2 getrennt.

Bei der Schach-WM im kasachischen Astana geht das Kopf-an-Kopf-Rennen weiter. Auch im 13. Spiel ist noch keine Entscheidung möglich, nachdem dem Chinesen Ding Liren gegen seinen russischen Kontrahenten Jan Nepomnjaschtschi nach vier Remis in Serie am Mittwoch der Ausgleich zum 6,0:6,0 gelungen war. Für den Sieg sind 7,5 Punkte nötig, los geht es um 11.00 Uhr MESZ.