Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 29. Juni

REITEN: Beim prestigeträchtigen CHIO steht das erste große Highlight der Dressur auf dem Programm. Ab 9.00 Uhr starten Jessica von Bredow-Werndl und Co. im Grand Prix, der die erste von zwei Wertungen im Nationenpreis darstellt. Darin ist die deutsche Equipe nach dem unglücklichen zweiten Platz 2022 wieder klarer Favorit. Ab 19.30 Uhr geht es dann auch für die Springreiter in der Länderwertung um den Sieg, die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Otto Becker startet in der Soers als Titelverteidiger.

HANDBALL: Der deutsche Nachwuchs stürmte mit einer weißen Weste in das WM-Viertelfinale von Berlin - und dort soll die Reise noch lange nicht enden. In der Runde der letzten Acht geht es für das Team von Trainer Martin Heuberger gegen Dänemark. Mit dem Heimvorteil im Rücken soll ab 21.00 Uhr der nächste Schritt in Richtung Titel gemacht werden.

TISCHTENNIS: Die monatelange Verletzungspause von Timo Boll neigt sich dem Ende zu. Bei den European Games im polnischen Krakau steht die Tischtennis-Ikone im deutschen Aufgebot für den Mannschaftswettbewerb. Ob Boll im Viertelfinale des Titelverteidigers zum Einsatz kommt, ist aber noch offen.